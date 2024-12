Nowe nabrzeża w świnoujskim porcie gotowe do działania

Nowe nabrzeża dla portu instalacyjnego w Świnoujściu gotowe do pracy. Taką informację przekazał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Chodzi o dwa nabrzeża, z których każde ma blisko 250 metrów długości. Pozwalają one na montaż wież morskich turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 metrów i masie około 1000 ton każda.Zgodnie z założeniami terminal posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Później będzie wykorzystywany do realizacji kolejnych przedsięwzięć Inwestycje zrealizował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.