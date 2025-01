Zarzut działania wspólnie i w porozumieniu, w celu zabójstwa usłyszeli 21-letnia Martyna K. z Koszalina oraz 29-letni Haralampus T., obywatel Albanii i Grecji.



Są podejrzani o to, że w nocy - z soboty na niedzielę - przy ulicy Połtawskiej w Koszalinie śmiertelnie ranili ostrym narzędziem Artura C. 32-latka, mimo szybkiej interwencji ratowników i reanimacji nie udało się uratować.Policja zatrzymała dwie osoby. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznają się do zarzucanego im czynu i obciążają się wzajemnie. We wtorek sąd ma zdecydować, czy trafią do aresztu i na jak długo. Obojgu grozi dożywocie.