Kolejni repatrianci wprowadzą się do Wałcza

Fot. Urząd Miasta Wałcz

W Wałczu zamieszkają kolejni repatrianci. W piątek do przygotowanego przez samorząd lokalu wprowadzi się rodzina Polaków z Kazachstanu.

Jak powiedziała Anna Czerniewicz - naczelnik wydziału spraw społecznych wałeckiego Urzędu Miasta - co miesiąc do ratusza wpływa co najmniej kilkanaście takich wniosków.



- Samorząd, dzięki rządowemu dofinansowaniu, przygotowuje dla repatriantów mieszkanie i wszystko, co jest potrzebne, by rozpoczęli nowe życie w Polsce - dodała Czerniewicz.



Powitaniu repatriantów w Polsce często towarzyszą ogromne emocje - mówi Anna Czerniewicz. Jak podkreśla , repatrianci, którzy już wcześniej zamieszkali w Wałczu szybko stają się częścią lokalnej społeczności.



W początkowym okresie pobytu w Polsce repatrianci mogą liczyć na wsparcie zarówno samorządu jak i rządu, m.in. w znalezieniu pracy i szkoły, a także doskonaleniu czy nauce języka polskiego.