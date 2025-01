"Nie ma takiego zagrożenia, że terminal kontenerowy nie powstanie"

Port kontenerowy w Świnoujściu powstanie, ale trzeba pokonać trudności - przekonywał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosław Siergiej w poniedziałkowej Rozmowie pod Krawatem.





Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Prezes ZMPSiŚ przyznał, że brakuje zgody środowiskowej, a strona niemiecka protestuje. Zaznaczył jednak, że jest także duża determinacja, bo port kontenerowy w Świnoujściu to sztandarowa inwestycja, ważna ze względów bezpieczeństwa kraju - zarówno gospodarczego, jak i militarnego.- Dokument, na który czekamy, to jest decyzja środowiskowa, jest procesie odwoławczym w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, między innymi w związku z protestami złożonymi przez miasto Świnoujście i niemiecką organizację ekologiczną [Bürgerinitiative] Lebensraum Vorpommern - wyjaśnił Siergiej.- Myśli pan, że jest takie zagrożenie, że głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu nie powstanie z tego powodu? - pytał prowadzący Rozmowę pod krawatem Sebastian Wierciak.- Nie ma takiego zagrożenia - zapewnił prezes portów.Terminal kontenerowy w Świnoujściu ma powstać na wschód od falochronu terminalu LNG. Ma mieć ok. 70 ha powierzchni i docelowo przeładowywać rocznie 2 mln TEU.Cała Rozmowa pod krawatem z Jarosławem Siergiejem jest dostępna tutaj