Seniorzy próbowali zrozumieć umysł gracza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Platformówki, strzelanki i symulatory - szczecińscy seniorzy wzięli udział w wykładzie pod tytułem - "Jak zrozumieć umysł gracza".

Spotkanie odbyło się w ramach Senioriady, organizowanej w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Nasz reporter pytał seniorki czy sięgają po taką formę rozrywki.



- Kiedyś próbowałam jakąś taką grę, to taka była wojowniczka u nas biegała z jakimiś tam karabinami. - Ja też gram na Kurniku. Tysiąc, kierki, domino, warcaby. Zależy, na co mam ochotę. - Strata czasu. Już próbowałam. Nie wiem, co to jest - mówili seniorzy.



- Coraz więcej seniorów gra online w warcaby, chińczyka czy szachy - przyznał bibliotekarz Mateusz Malicki. - Chciałem najbardziej pokazać różnorodność tych gier. Są gry oparte na przykład na strzelaniu czy na biciu, ale są też gry oparte na kreatywności, jak na przykład Minecraft. Bardzo bym chciał przekonać seniorów do Minecrafta i do tego, że dzięki temu rozwija się kreatywność.



Według badań przeprowadzonych przez fundacje GameLab, ponad 18,5 miliona osób w Polsce gra w gry komputerowe.