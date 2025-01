Co mieszkańcy myślą o aplikacji Alert Szczecin? "Pan Krzystek nie odpisuje"

Rośnie liczba zgłoszeń przekazywanych za pomocą aplikacji Alert Szczecin. To oprogramowanie, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać problemy takie jak zalegające śmieci czy usterki na drogach.

Usterki można zgłaszać przez aplikację Alert Szczecin w smartfonie albo przez stronę internetową alertszczecin.pl





Ubiegły rok był pod tym względem rekordowy z liczbą ponad 11 tysięcy zgłoszeń - poinformował szczeciński magistrat. Dla porównania w 2023 roku było ich 8 650.Mieszkańcy zgłaszają najczęściej dziurawe drogi i źle zaparkowane auta. Sprawdziliśmy, co jeszcze im przeszkadza.- Nic mnie nie denerwuje. Wszystko jest w porządku. - Niebuszewo. Tak naprawdę całość komunikacji miejskiej. - Obok dworca kostka się zapada, dalej są dziury. - Mam aplikację "Szczecin alert", tak się daje zgłoszenia. No nie mam co zgłaszać. Pomysł jest dobry, ale zależy, czy miasto będzie wykonywało to, do czego się zarzekło. - Nie działa, nic nie działa. Zgłaszamy, tylko Pan Krzystek nie odpisuje. - Miasto dużo robi dla Szczecina. - Nic się nie dzieje. - Zawsze można narzekać, ale ja uważam, że nie. - Potrzebny jest ten alert. Może jak ludzie zgłaszają, może im odpowiadają? - mówią mieszkańcy.Z ponad 11 000 zgłoszeń w ubiegłym roku prawie 10 tysięcy zostało już zrealizowanych - podaje Urząd Miasta. Pozostałe czekają w kolejce.