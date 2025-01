Areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 63-latki w Świnoujściu

Trzy miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 63-latki w świnoujskim Przytorze. Doszło do tego w ubiegłą środę.

Kobieta została odnaleziona w zamkniętej komórce na własnej posesji. Obrażenia głowy wskazywały na brutalne zabójstwo. Podejrzenia padły na około 30-letniego mężczyznę, który pomagał ofierze w pracach na posesji i zniknął po jej śmierci.Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek w Szczecinie - mówi Łukasz Błogowski, rzecznik szczecińskiej Prokuratury Okręgowej.- Mężczyzna ten został przymusowo doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, gdzie prokurator ogłosił mu zarzut popełnienia zabójstwa w zamiarze bezpośrednim 63-letniej kobiety - mówi Błogowski.Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu od 10 do 25 lat więzienia lub kara dożywocia.