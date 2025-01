Świnoujście chce mieć strategię na rozwój

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozwój portu, strefy turystycznej, a może uzdrowiska? Radni Świnoujścia podjęli decyzję o stworzeniu strategii rozwoju miasta.

Swoją opinię mieszkańcy będą mogli wyrazić w czasie konsultacji społecznych.



Jak przyszłość Świnoujścia widzą wyspiarze? - Wszystko powinno być i port powinien się rozbudowywać, i turystyka się rozwijać. - Ja myślę, że wysoka zabudowa... - Mi jest dobrze jak jest, oby nie było gorzej - odpowiadają mieszkańcy.



Zdania są podzielone, dlatego w ramach tworzenia strategii rozwoju, samorząd przeprowadzi obszerne konsultacje - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Przystępujemy do wyłonienia ekspertów, zespołów roboczych, ale również będziemy ogłaszali przetarg na pozyskanie firmy, która przeprowadzi nas przez ten cały proces. On nie jest łatwy... Strategia rozwoju miasta, to też najlepsza okazja do porozmawiania o problemach - podkreśla Agatowska.



Strategia rozwoju ma ustalić kierunek działań samorządu do 2050 roku.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas