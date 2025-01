"Tutaj jest bagno." Remont al. Powstańców Wielkopolskich potrwa jeszcze dłużej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tą trasą szczecinianie nie przejdą suchą stopą - mowa o alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach i trwającym tam remoncie.

Prace budowlane miały potrwać do lipca bieżącego roku. Jednak kolejne utrudnienia na placu budowy spowodowały, że prace mogą zakończyć się dopiero w przyszłym roku.



O powodach przesunięcia inwestycji - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich: - ZWiK, wiadukty i skomunikowanie osiedla - są bardziej skomplikowane niż wcześniej zakładaliśmy. Te trzy czynniki niewątpliwie wpłyną na to, że termin - najprawdopodobniej - nie zostanie dotrzymany.



Mieszkańcy Pomorzan czują się odcięci od świata: - Jest okropnie, codziennie człowiek wraca z pracy i musi od razu umyć buty. Jest tutaj bagno... Mieszkam na Dunikowskiego i zawsze chodziłam na Starkiewicza, a teraz niestety muszę przechodzić przez plac Szyrockiego... - Kopią w dwie strony, jakby nie można było zrobić najpierw jednej części drogi. - To duża dezorganizacja moim zdaniem. - Jest ciężko, wszędzie błoto i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. - Będzie tak samo jak na Kolumba, patrząc na tempo prac..



Przebudowa Powstańców Wielkopolskich to drugi etap tak zwanej "torowej rewolucji", która rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku i miała potrwać dwa lata .