Tajemnicza butelka znaleziona pod pl. Orła Białego

Zagadkowe znalezisko w tunelach pod placem Orła Białego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Podczas dokumentowania tunelu od strony ulicy Koński Kierat archeolodzy natrafili na ciekawy przedmiot - opowiadał dr Przemysław Kołosowski.- Znaleźliśmy zakorkowaną tajemniczą butelkę, w której są jakieś fragmenty reklam, być może jakiś list. Najpierw myśleliśmy, że to jest może jakaś współczesna, dzieło po tych robotnikach. Odstawiłem tę butelkę, ale po chwili spojrzałem na nią, patrzę, że to jest jednak coś starszego - mówił Kołosowski.Tajemnicza butelka trafiła do laboratorium. Ma zostać otwarta i zbadana.Ceglany tunel został odkryty podczas prac związanych z przebudową placu Orła Białego. Remont został wstrzymany, a archeolodzy ustalają historię podziemnego przejścia i jego funkcje.