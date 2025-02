Współtwórca ZUT-u nie żyje

Prof. Włodzimierz Kiernożycki. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Współtwórca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, rektor ZUT, a wcześniej Politechniki Szczecińskiej, prof. Włodzimierz Kiernożycki zmarł w wieku 73 lat. Pogrzeb zaplanowany jest w piątek o godz. 12.