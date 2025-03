Centrum Usług Społecznych powstaje po to, by mieszkańcom żyło się lepiej [ZDJĘCIA]

Warsztaty jogi, chustowania, wycieczki, treningi umysłu, wizyta u podologa i fryzjera - to kilka z 30 usług, jakie będzie świadczyło Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.

Centrum Usług Społecznych zostało dofinansowane środkami z Unii Europejskiej - to prawie 22 miliony złotych. Wszystkie usługi mają być dostępne w ciągu pięciu lat.





Edycja tekstu: Michał Król

Pierwsi mieszkańcy będą mogli z niego korzystać za kilka miesięcy. Centrum zastąpi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Z usług będą mogły skorzystać rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, a także rodziny zastępcze.Zadania, które do tej pory realizował MOPR, nie ulegną zmianie - uspokaja rzecznik ośrodka Maciej Homis.- Nie łączymy się z żadnymi innymi jednostkami, nie będziemy wchłaniać Domów Pomocy Społecznej, żadnych ośrodków wsparcia. Wszystkie osoby, które będą potrzebowały wsparcia, dalej będą z niego korzystać, ale po prostu w miejscu, które będzie się nazywało Centrum Usług Społecznych - mówi Homis.W ramach nowego projektu powstanie Salon Usług Społecznych. Będą za niego odpowiadać głównie organizacje pozarządowe - wyjaśnia Marcin Kowalski, dyrektor MOPR.- W części będą realizować te usługi w swoich siedzibach, a w części w Salonie Usług Społecznych. Czyli przyjmujemy też taki wariant: wy się na tym znacie, dobrze to robicie, więc dajemy wam przestrzeń, finansujemy działania, które są z tym związane, a wy świadczycie tu usługę - mówi Kowalski.Do Centrum Usług Społecznych będzie mógł przyjść każdy mieszkaniec Szczecina, nie tylko osoby żyjące w kryzysie - dodaje Agnieszka Idziniak, dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy.- To będzie centrum usług dla wszystkich mieszkańców. Nie tylko tych, którzy w sposób interwencyjny potrzebują pomocy. To wszystko ma prowadzić do podniesienia jakości życia mieszkańcom, żeby po prostu żyło im się lepiej - mówi Idziniak.