Sądowa batalia o szczecińskie kąpieliska

Zasady korzystania ze szczecińskich kąpielisk, czyli Dąbie, Głębokie oraz Dziewoklicz, pod lupą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi o Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z 2021 roku dotyczące zasad korzystania z tych akwenów. Zaskarżył je - w grudniu 2024 r. - Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego ocenie ustalanie tego typu zasad należy nie do dyrektora jednostki, a do Rady Miasta Szczecin. Postanowienie w tej sprawie poznamy prawdopodobnie już we wtorek.