Drogą S3 nad morze bez przeszkód w wakacje?

Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest szansa, że w czerwcu lub w lipcu pojedziemy już bez przeszkód drogą S3 w kierunku Świnoujścia.

Jak mówił w czwartkowych "Rozmowach pod krawatem" dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, najbardziej zaawansowane prace są prowadzone od ronda przy wylocie tunelu w Świnoujściu do węzła Łunowo.



- Wykonawcy na S3 realizują swoje prace i nie ma powodu do naliczania kar - mówił Łukasz Lendner. Jego zdaniem, najpóźniej w czerwcu uda się otworzyć dwa pasy ruchu od Łunowa do Międzyzdrojów, wcześniej otwarte zostaną jezdnie przez Woliński Park Narodowy. Najbardziej skomplikowane będzie puszczenie ruchu przez nowy most w Wolinie. A już za kilka dni kierowcy będą mogli bezpiecznie przejechać w okolicach Troszyna.



- Mam nadzieję, że się uda i taki jest plan, żeby już w przyszłym tygodniu jedną jezdnią przez Troszyn przepuścić ruch drogą ekspresową, co pozwoli również na dokończenie w tym miejscu obiektu mostowego drugiej jezdni - powiedział Lendner.



Łukasz Lendner zaapelował także o ostrożność podczas świątecznych wyjazdów. Jak mówił, najczęściej do wypadków na drogach ekspresowych dochodzi z powodu zmęczenia i podczas posługiwania się telefonem lub nawigacją. W środę na S6 pod Kołobrzegiem w wypadku jedna osoba została poszkodowana. W czwartek rano doszło do wypadku w rejonie Płotów. Kierowca najprawdopodobniej zasnął podczas jazdy.



