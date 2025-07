Awantura podczas sesji radnych. Jest zgłoszenie na policję

Szczecińscy radni reagują na agresję, a ich sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Stanisław Kaup i Mateusz Gieryga z klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosili na policję awanturę podczas sesji Rady Miasta, na której omawiany był temat budowy Centrum Integracji Cudzoziemców.- Zgromadzeni tam mieszkańcy mieli grozić radnym i naruszyć ich nietykalność cielesną - mówi radny Stanisław Kaup. - Obszerne wyjaśnienia przedstawiliśmy w protokołach naszych zeznań. Jeżeli chodzi o Mateusza Gierygę, to tam były kierowane groźby, natomiast co do mojej osoby były to nie tylko groźby, ale również naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.- Niestety to jest sytuacja, która powtarza się już któryś raz. To staje się niestety regułą, że hejt i ta przemoc pojawia się na sesjach Rady Miasta, na komisji Rady Miasta. Tak być nie powinno - dodaje Mateusz Gieryga.Zawiadomienie na policję w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej złożył również radny Andrzej Radziwinowicz. W jego przypadku chodzi o zwołaną w sprawie nielegalnego przekraczania granic komisję do spraw bezpieczeństwa. Gdy ta się nie odbyła, a radny próbował wyjść, jeden z uczestników miał go popchnąć i uderzyć.- Komentarze polityków prawej strony w mediach społecznościowych są takie "trzeba było wysłuchać ludzi". To znaczy co? To, że wyszedłem z komisji, nie będąc nawet jej członkiem, upoważnia osobę do napaści na mnie? Agresja była, jest zgłoszona, mam nadzieję, że policja to oceni i wyciągnie konsekwencje wobec sprawcy - powiedział Radziwinowicz.Prokuratura Okręgowa w Szczecinie kompletuje materiał dowodowy i będzie ustalać okoliczności zdarzenia.