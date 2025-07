RSnW: eskalacja agresji

- Niestety, cofnęliśmy się 100 lat i jeżeli rząd z tym nie zrobi dzisiaj nic, no to za miesiąc byle co będzie prowokować. Czy to będzie pani Dagmara Adamiak z parasolką tęczową, czy tęcza w oknie Trafostacji. Nic tego nie zatrzyma - przewidywała.