Afera z KPO. Artur Łącki: to jest polityczna walka

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
"Jestem mocno zdziwiony szumem medialnym wokół całej tej sprawy" - to komentarz posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego dotyczący dotacji, jaką uzyskała z KPO jego żona.
Wydatki z KPO pod lupą prokuratury
Premier: nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zajęło się aferą z KPO
Chodzi o kwotę 474 tysięcy złotych na stworzenie nowoczesnej sali konferencyjnej i ogrodu zimowego w Ośrodku Wypoczynkowym "GRYF" w Pobierowie. Artur Łącki potwierdził Radiu Szczecin, że jego żona taki wniosek złożyła.

- Moja małżonka ma takie same prawa obywatelskie jak każdy obywatel tego kraju. Jest przedsiębiorcą od trzydziestu paru lat. Zawsze korzystała z jakichś form dofinansowań, jeśli można było z nich korzystać. Wniosek o HoReCa złożyła, tak jak wielu polskich przedsiębiorców, otrzymała to dofinansowanie, ale tych pieniędzy jeszcze nie ma. Wątpię, żeby jeszcze ktokolwiek je dostał - tłumaczy Łącki.

Zdaniem Artura Łąckiego, trwająca obecnie medialna nagonka na wydawanie środków z KPO ma charakter polityczny.

- To jest generalnie polityczna walka, która ma na celu zdyskredytować rząd Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, który ponoć sobie nawet nie radzi w sprawach wydawania pieniędzy z KPO. Radzi sobie - podkreśla Łącki.

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk - w związku z tą sprawą - zapowiedział szczegółową kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
