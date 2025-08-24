Pogoń walcząca do końca - Szczecinianki wygrywają z Rekordem [ZDJĘCIA]

To był horror ze szczęśliwym zakończeniem. Piłkarki nożne Pogoni pokonały Rekord Bielsko-Biała 3:2 w Ekstralidze kobiet.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Szczecinianki po 20 minutach gry przegrywały już 0:2. W 32. minucie kontaktowego gola strzeliła Lena Świrska i do przerwy było 1:2. Po zmianie stron 16-letnia Świrska w 53. minucie doprowadziła do wyrównania.W doliczonym czasie gry Nikola Dębińska mogła zapewnić bielszczankom komplet punktów, ale w sytuacji sam na sam z bramkarką kobiecej Dumy Pomorza Natalią Radkiewicz trafiła w słupek. W ostatniej akcji meczu po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym zwycięską bramkę dla Pogoni zdobyła Zofia Giętkowska.- Dokładnie nie wiem co się działo. Już tylko widziałam, że piłka leci do mnie, mówię: "strzelę po długim", i tak zrobiłam. I uderzyłam tak jak chciałam, więc padł gol i bardzo się cieszę, że dałam zwycięską bramkę drużynie. Wierzyłyśmy do samego końca, co pokazała bramka w doliczonym czasie gry - mówi Giętkowska.Po niedzielnej wygranej ekipa trenera Piotra Łęczyńskiego powróciła na 2 miejsce w tabeli i ma dwa punkty straty do lidera Czarnych Sosnowiec. W kolejnym meczu ekstraligi kobiet piłkarki Pogoni Szczecin za tydzień na wyjeździe zmierzą się ze Stomilankami Olsztyn.