Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szczecińscy działacze PiS chcą sprawdzać wydawanie środków z KPO w kulturze

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
"Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sprawdzać, jak rządzący realizują swoje cele" - szczecińscy działacze Prawa i Sprawiedliwości mają wątpliwości dotyczące grantów przyznanych na kulturę w ramach KPO.
Romianowski: gdyby środki z KPO trafiły za rządów PiS, żaden koleś z PO nie dostałby na nowy jacht

Romianowski: gdyby środki z KPO trafiły za rządów PiS, żaden koleś z PO nie dostałby na nowy jacht

Afera wokół dotacji z KPO. Komentarze polityków
Rząd wysłuchał informacji na temat wykorzystania środków z KPO
Wsparcie przyznano 1625 projektom, w tym 924 grantom na kwotę ponad 100 milionów złotych i 701 stypendiom, na kwotę prawie 25 milionów złotych.

Na liście znalazło się wiele pozycji - przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, Krzysztof Romianowski uznaje je, za co najmniej zastanawiające.

- Stowarzyszenie Sistrum - Przestrzeń Kultury Lesbijskiej - 71 tysięcy złotych. Ale mamy jeszcze coś ciekawszego, 36 tysięcy złotych (na przedsięwzięcie pt. - przyp. red.) kolory męskości, taniec na TikToku i cielesne doświadczenie męskiej tożsamości. A szczecińska Opera na Zamku mają zero, no to chyba coś jest nie tak - mówi Romianowski.

W ramach interwencji poselskiej składam prośbę do marszałka województwa Olgierda Geblewicza o udostępnienie wszystkich środków unijnych, które zostały przyznane dla zachodniopomorskiego od 2005 roku - mówi poseł PiS, Artur Szałabawka.

- Musimy przyjrzeć się temu, jak były rozdysponowane środki od 2005 roku, ponieważ mamy podejrzenia, że w Urzędzie Marszałkowskim środki te mogły być przeznaczane tendencyjnie dla instytucji, które działają na rzecz Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej - mówi Szałabawka.

W Zachodniopomorskiem dofinansowano 13 projektów w ramach stypendiów i przyznano 27 grantów. Środki w ramach KPO w regionie otrzymały m.in. Teatr Lalek Pleciuga, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie Academia Nova i koszalińska Filharmonia im. Stanisława Moniuszki.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Na liście znalazło się wiele pozycji - przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, Krzysztof Romianowski uznaje je, za co najmniej zastanawiające.
W ramach interwencji poselskiej składam prośbę do marszałka województwa Olgierda Geblewicza o udostępnienie wszystkich środków unijnych, które zostały przyznane dla zachodniopomorskiego od 2005 roku - mówi poseł PiS, Artur Szałabawka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8532 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 7396 razy)
  3. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 5516 razy)
  4. Zabrakło 11 kilometrów - Bartłomiej Kubkowski przerwał próbę przepłynięcia Bałtyku wpław
    (od 20 sierpnia oglądane 3939 razy)
  5. Trener Pogoni zapowiada zmiany w składzie na mecz z Widzewem
    (od 20 sierpnia oglądane 3779 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:29
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty