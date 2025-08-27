Trwają przygotowania do obchodów rocznicy porozumień sierpniowych [ZDJĘCIA]

"Solidarność narodziła się w Szczecinie" - pod takim hasłem szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Solidarnością Regionu Pomorza Zachodniego zapraszają na obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

W programie panele dyskusyjne o wydarzeniach sierpnia '80, msza święta i uroczyste upamiętnienie tych wydarzeń.



Stanisław Wądołowski, jeden z sygnatariuszy porozumień wspomina, że pierwsze rozmowy z władzą Solidarność podjęła w Szczecinie. Dopiero później, mimo oporu ze strony rządu, protestujący połączyli swoje siły ze stoczniowcami z Gdańska.

Edycja tekstu: Michał Król

-Chcieli głosować, a ja mówię: nie, głosuje sala. Było najmniej 300 osób. Sala podjęła decyzję jednogłośnie, że przerywamy rozmowę i jedziemy do Gdańska - wspomina Wądołowski.Dyrektor Szczecińskiego Oddziału IPN Krzysztof Męciński podkreśla, że instytutowi zależy, aby szczecinianie dołączyli do obchodów, wspólnie wspominając dziedzictwo historyczne miasta.- Dyskusja w "Przystanku historia" w przededniu tych oficjalnych obchodów. 30 sierpnia uroczystości rozpoczynają się mszą świętą o godzinie 10.00 i później mamy o godzinie 12.00 pod bramą stoczni główne uroczystości, na które serdecznie Państwa zapraszamy - mówi Męciński.Obchodom z okazji podpisania porozumień sierpniowych będą towarzyszyły uroczystości z okazji 20. rocznicy odsłonięcia pomnika Ofiar Grudnia 1970, czyli krwawo stłumionego protestu stoczniowców. O ich upamiętnienie apelowali strajkujący w roku 1980.