Trwają przygotowania do obchodów rocznicy porozumień sierpniowych [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Solidarność narodziła się w Szczecinie" - pod takim hasłem szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Solidarnością Regionu Pomorza Zachodniego zapraszają na obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
W programie panele dyskusyjne o wydarzeniach sierpnia '80, msza święta i uroczyste upamiętnienie tych wydarzeń.

Stanisław Wądołowski, jeden z sygnatariuszy porozumień wspomina, że pierwsze rozmowy z władzą Solidarność podjęła w Szczecinie. Dopiero później, mimo oporu ze strony rządu, protestujący połączyli swoje siły ze stoczniowcami z Gdańska.

-Chcieli głosować, a ja mówię: nie, głosuje sala. Było najmniej 300 osób. Sala podjęła decyzję jednogłośnie, że przerywamy rozmowę i jedziemy do Gdańska - wspomina Wądołowski.

Dyrektor Szczecińskiego Oddziału IPN Krzysztof Męciński podkreśla, że instytutowi zależy, aby szczecinianie dołączyli do obchodów, wspólnie wspominając dziedzictwo historyczne miasta.

- Dyskusja w "Przystanku historia" w przededniu tych oficjalnych obchodów. 30 sierpnia uroczystości rozpoczynają się mszą świętą o godzinie 10.00 i później mamy o godzinie 12.00 pod bramą stoczni główne uroczystości, na które serdecznie Państwa zapraszamy - mówi Męciński.

Obchodom z okazji podpisania porozumień sierpniowych będą towarzyszyły uroczystości z okazji 20. rocznicy odsłonięcia pomnika Ofiar Grudnia 1970, czyli krwawo stłumionego protestu stoczniowców. O ich upamiętnienie apelowali strajkujący w roku 1980.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

NIE ZAPOMINAJCIE KTO BYŁ PRZEWODNICZĄCYM Komitetu Strajkowego!
śp. Maran Jurczyk.
Do dnia dzisiejszego nie został uhonorowany za swoje poświęcenie...

nie wstyd wam???

