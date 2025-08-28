Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Statek z rekordowym ładunkiem przypłynął do szczecińskiego portu

Region Krzysztof Cichocki

Fot. ZMPSiŚ
Fot. ZMPSiŚ
Pierwszy raz w historii do szczecińskiego portu przybył statek z blisko 50 tysiącami ton towaru. W środę przy Nabrzeżu Słowackim zacumował pływający pod panamską banderą masowiec MV Tokugawa.
To jednostka o długości 229 metrów i 32 metrów szerokości. Statek typu panamax przywiózł prawie 50 ton śruty sojowej. Dotarł do szczecińskiego portu z zanurzeniem około 11 metrów.

To m.in. efekt pogłębienia toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 metra. Przed modernizacją wpływać mogły statki maksymalnie o zanurzeniu około 9 metrów.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz 1 komentarz

szczeciński port już dawno nie jest szczeciński ... popis sprzedał go niemieckiemu DB

