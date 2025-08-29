Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Lokatorzy TBS-ów chcą wykupu mieszkań. Radny odpowiada

Region Adam Wosik

Radny Andrzej Radziwinowicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
"Wyprzedaż komunalnego zasobu mieszkaniowego nie jest w interesie miasta" - to opinia przewodniczącego Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa szczecińskiej Rady Miasta Andrzeja Radziwinowicza.
Odniósł on się tym samym do zapytań lokatorów TBS-ów, którzy chcą w najbliższych latach wykupić swoje mieszkania.

- STBS to jest bardzo sprawna spółka. Nie widzę podstaw do tego, aby STBS sprzedawał na własność te mieszkania. Według mojej wiedzy, ani spółka, ani gmina miasta Szczecin, ani prezydent Miasta Szczecina nie przewiduje, jeśli chodzi o partycypantów STBS-ów dojścia do własności - powiedział Radziwinowicz.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma obecnie w swoich zasobach około sześciu tysięcy mieszkań.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
