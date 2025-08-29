Lokatorzy TBS-ów chcą wykupu mieszkań. Radny odpowiada

"Wyprzedaż komunalnego zasobu mieszkaniowego nie jest w interesie miasta" - to opinia przewodniczącego Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa szczecińskiej Rady Miasta Andrzeja Radziwinowicza.

- STBS to jest bardzo sprawna spółka. Nie widzę podstaw do tego, aby STBS sprzedawał na własność te mieszkania. Według mojej wiedzy, ani spółka, ani gmina miasta Szczecin, ani prezydent Miasta Szczecina nie przewiduje, jeśli chodzi o partycypantów STBS-ów dojścia do własności - powiedział Radziwinowicz.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma obecnie w swoich zasobach około sześciu tysięcy mieszkań.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Odniósł on się tym samym do zapytań lokatorów TBS-ów, którzy chcą w najbliższych latach wykupić swoje mieszkania.