Zjazd Emigracji Marcowej. "Jest okazja się spotkać, chyba po raz ostatni"

Blisko 120 osób, dawnych mieszkańców Szczecina, którzy musieli wyjechać z Polski po wydarzeniach marcowych w 1968 roku, przyjechało na kolejny Międzynarodowy Zjazd Emigracji Marcowej Reunion'68.

Edycja tekstu: Michał Król

Po raz piąty Żydzi z całego świata przyjechali do naszego miasta - mówi Róża Król, przewodnicząca szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce. Mamy gości między innymi ze Szwecji, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Australii.- Jest okazja się spotkać, chyba po raz ostatni. Mają ten sentyment w sercu, w pamięci, dobre wspomnienia młodości. I wiedzą, że to już chyba ostatni raz, bo już wszyscy są w wieku pod osiemdziesiątkę - mówi Róża Król.Jestem tu już po raz piąty - mówi Aleksander, jeden z uczestników wydarzenia. - Trochę z tęsknoty, trochę z nostalgii. Tutaj w tej chwili czujemy się jak w domu. Znamy język, znam historię Polski. Odwiedzić stare miejsca, spotkać starych znajomych.Podczas zjazdu uczestnicy zwiedzają instytucje Szczecina. We wtorek byli w Urzędzie Marszałkowskim, a w środę odwiedzą Muzeum Techniki i Komunikacji. W planach jest tez wycieczka nad morze.