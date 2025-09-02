Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zjazd Emigracji Marcowej. "Jest okazja się spotkać, chyba po raz ostatni"

Region Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Blisko 120 osób, dawnych mieszkańców Szczecina, którzy musieli wyjechać z Polski po wydarzeniach marcowych w 1968 roku, przyjechało na kolejny Międzynarodowy Zjazd Emigracji Marcowej Reunion'68.
Po raz piąty Żydzi z całego świata przyjechali do naszego miasta - mówi Róża Król, przewodnicząca szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce. Mamy gości między innymi ze Szwecji, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Australii.

- Jest okazja się spotkać, chyba po raz ostatni. Mają ten sentyment w sercu, w pamięci, dobre wspomnienia młodości. I wiedzą, że to już chyba ostatni raz, bo już wszyscy są w wieku pod osiemdziesiątkę - mówi Róża Król.

Jestem tu już po raz piąty - mówi Aleksander, jeden z uczestników wydarzenia. - Trochę z tęsknoty, trochę z nostalgii. Tutaj w tej chwili czujemy się jak w domu. Znamy język, znam historię Polski. Odwiedzić stare miejsca, spotkać starych znajomych.

Podczas zjazdu uczestnicy zwiedzają instytucje Szczecina. We wtorek byli w Urzędzie Marszałkowskim, a w środę odwiedzą Muzeum Techniki i Komunikacji. W planach jest tez wycieczka nad morze.

Edycja tekstu: Michał Król
