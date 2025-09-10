Radny PiS komentuje nocny przelot dronów nad Polską [ZDJĘCIA]

Potrzeba tutaj wspólnego działania, bez względu na barwy polityczne. To opinia szczecińskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości, dotycząca naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Marek Duklanowski - w porannej "Rozmowie pod Krawatem" - zaapelował, aby w tej sprawie nie wyciągać pochopnych wniosków.- Wierzę w to, że jesteśmy bezpieczni, bez względu na to, czy jest to forma prowokacji i celowej zaczepki ze strony najprawdopodobniej Rosji. Potrzebna jest tutaj jedność i współdziałanie, ponieważ mamy jedną biało-czerwoną i ona nas powinna łączyć - podkreślał Duklanowski.Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło nad ranem w trakcie zmasowanego ataku rosyjskich dronów na Ukrainę.