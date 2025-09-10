Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Radny PiS komentuje nocny przelot dronów nad Polską [ZDJĘCIA]

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Potrzeba tutaj wspólnego działania, bez względu na barwy polityczne. To opinia szczecińskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości, dotycząca naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
MEN: Szkoły normalnie funkcjonują

MEN: Szkoły normalnie funkcjonują

Marek Duklanowski
Premier: Zadziałały procedury. Proces decyzyjny był bez zarzutu.
Jeden z zestrzelonych dronów ma oznaczenia pisane cyrylicą
Nadzwyczajne posiedzenie rządu ws. rosyjskich dronów
Invest in Szczecin Open bez Polaków w singlu [ZDJĘCIA]
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej
RCB: apel o informowanie służb o dronach lub miejscach ich upadku
Ukraiński MSZ o dronach nad Polską: Putin eskaluje i rozszerza wojnę
Rosyjskie drony nad Polską
Marek Duklanowski - w porannej "Rozmowie pod Krawatem" - zaapelował, aby w tej sprawie nie wyciągać pochopnych wniosków.

- Wierzę w to, że jesteśmy bezpieczni, bez względu na to, czy jest to forma prowokacji i celowej zaczepki ze strony najprawdopodobniej Rosji. Potrzebna jest tutaj jedność i współdziałanie, ponieważ mamy jedną biało-czerwoną i ona nas powinna łączyć - podkreślał Duklanowski.

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło nad ranem w trakcie zmasowanego ataku rosyjskich dronów na Ukrainę.
Marek Duklanowski - w porannej "Rozmowie pod Krawatem" - zaapelował, aby w tej sprawie nie wyciągać pochopnych wniosków.

Dodaj komentarz 2 komentarze

ciekawe, czy @marek nadal uważa Putina, za fajnego gościa i czy nadal go popiera? I za ile?

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od przedwczoraj oglądane 8515 razy)
  2. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 7168 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 6099 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5236 razy)
  5. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4230 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Marek Duklanowski
Hrabiny przodem w studiu S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Witraże szczecińskiej katedry odzyskują swój blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Chór Chłopięcy „Słowiki” odznaczony Medalem za zasługi dla miasta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prof. Łukasz Tomczak
Dach wieży Gocławskiej prawie gotowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty