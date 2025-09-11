Utrudnienia na ulicach w Szczecinie po nocnych burzach

Kierowcy mogą mieć dziś rano spore problemy z dojazdem do pracy.





Sytuacja wraca do normy - poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Przez całą noc na ulicach Szczecina pracowało pięć ekip ZWiK. To z powodu burzy i intensywnych opadów deszczu. Najtrudniejsza sytuacja była na ulicy Derdowskiego, gdzie konieczne okazało się uzupełnienie włazu studzienki.





Zalane były też ulice Szczawiowa, Miłosza i Lubelska. Kierowcy w drodze do pracy powinni zachować ostrożność, warto też wyjść z domu chwilę wcześniej.







