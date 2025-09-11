Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Utrudnienia na ulicach w Szczecinie po nocnych burzach

Region Anna Pałamar

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Kierowcy mogą mieć dziś rano spore problemy z dojazdem do pracy.
Po burzy i intensywnych opadach deszczu na wielu ulicach Szczecina zalega woda, dlatego warto wyjść z domu wcześniej niż zwykle. Dostaliśmy sygnał, że nieprzejezdne są ulice Derdowskiego i Szczawiowa.

Sytuacja wraca do normy - poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Przez całą noc na ulicach Szczecina pracowało pięć ekip ZWiK. To z powodu burzy i intensywnych opadów deszczu. Najtrudniejsza sytuacja była na ulicy Derdowskiego, gdzie konieczne okazało się uzupełnienie włazu studzienki.

Zalane były też ulice Szczawiowa, Miłosza i Lubelska. Kierowcy w drodze do pracy powinni zachować ostrożność, warto też wyjść z domu chwilę wcześniej.


Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Najnowsze podcasty