Z zakamarków biblioteki... Niezwykła wystawa w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Wystawę niezwykłych książek zobaczyć można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu.
Bardzo stare egzemplarze z wyjątkowymi dedykacjami, okładkami jak dzieła sztuki i ręcznie wklejanymi fotografiami zostały udostępnione czytelnikom.

Bartek Wutke, pracownik biblioteki potwierdza, że wystawa wypożyczalni jest okazją do poznania nietuzinkowych historii publikacji.

- 1834 rok, z tego to pięknego roku pochodzi najstarsza książka na tej wystawie. Są dedykacje, które świadczą o tym, że ktoś postanowił podarować tę książkę. Są to okazy pięknie zdobione, czasem z jakąś swoją historią - opowiada Wutke.

Wystawa będzie dostępna do końca października.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

