Z zakamarków biblioteki... Niezwykła wystawa w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Wystawę niezwykłych książek zobaczyć można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu.
Bardzo stare egzemplarze z wyjątkowymi dedykacjami, okładkami jak dzieła sztuki i ręcznie wklejanymi fotografiami zostały udostępnione czytelnikom.
Bartek Wutke, pracownik biblioteki potwierdza, że wystawa wypożyczalni jest okazją do poznania nietuzinkowych historii publikacji.
- 1834 rok, z tego to pięknego roku pochodzi najstarsza książka na tej wystawie. Są dedykacje, które świadczą o tym, że ktoś postanowił podarować tę książkę. Są to okazy pięknie zdobione, czasem z jakąś swoją historią - opowiada Wutke.
Wystawa będzie dostępna do końca października.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Bartek Wutke, pracownik biblioteki potwierdza, że wystawa wypożyczalni jest okazją do poznania nietuzinkowych historii publikacji.
- 1834 rok, z tego to pięknego roku pochodzi najstarsza książka na tej wystawie. Są dedykacje, które świadczą o tym, że ktoś postanowił podarować tę książkę. Są to okazy pięknie zdobione, czasem z jakąś swoją historią - opowiada Wutke.
Wystawa będzie dostępna do końca października.
Autorka edycji: Joanna Chajdas