Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Zagrożenie ze strony Rosji tematem "Kawiarenki politycznej"

Region Julia Nowicka

Adam Rudawski, Artur Bilski, Szczepan Stempiński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Adam Rudawski, Artur Bilski, Szczepan Stempiński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Adam Rudawski, Artur Bilski, Szczepan Stempiński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Adam Rudawski, Artur Bilski, Szczepan Stempiński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie możemy żyć nadzieją, że przekraczanie polskiej przestrzeni powietrznej ustąpi samoistnie. To opinie ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy byli gośćmi porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
Kawiarenka polityczna 14.09

Kawiarenka polityczna 14.09

Alert RCB na wschodzie Polski miał charakter prewencyjny
Amerykański sekretarz stanu o rosyjskich dronach nad Polską
Zdaniem kmdr por. rezerwy Artura Bilskiego, z różnymi zagrożeniami ze strony Rosji mamy do czynienia od wielu lat. - To nie tylko na granicy białoruskiej, ale mamy przecież akty sabotażu. ABW jest zaangażowana, mamy próby zatrucia wodociągów, pewnie też będą próby ataku na infrastrukturę krytyczną.

W ocenie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego reakcja państwa na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony była w tym obszarze prawidłowa. - Mamy zaległości wieloletnie dotyczące tej odporności mieszkańców, ale to, co wydarzyło się w województwie lubelskim, niezależnie od tego kto, jak będzie to oceniać, ja wiem, że tam zadziałały te systemy, całe komunikaty od wojska do cywili zostały przekazane.

- Takie sytuacje powodują również chaos informacyjny - uważa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. - Skala dezinformacji będzie pobudzała różnego rodzaju lęki, niepokoje, co jest tak naprawdę początkiem do wykreowania kryzysu.

W sobotę rosyjskie drony naruszyły także przestrzeń powietrzną Rumunii, która również jest członkiem NATO.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Zdaniem kmdr por. rezerwy Artura Bilskiego, z różnymi zagrożeniami ze strony Rosji mamy do czynienia od wielu lat.
W ocenie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego reakcja Państwa na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony była w tym obszarze prawidłowa.
- Takie sytuacje powodują również chaos informacyjny - uważa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9300 razy)
  2. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od przedwczoraj oglądane 9172 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4191 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3499 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3347 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty