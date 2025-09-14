Zagrożenie ze strony Rosji tematem "Kawiarenki politycznej"

Nie możemy żyć nadzieją, że przekraczanie polskiej przestrzeni powietrznej ustąpi samoistnie. To opinie ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy byli gośćmi porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
W ocenie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego reakcja państwa na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony była w tym obszarze prawidłowa. - Mamy zaległości wieloletnie dotyczące tej odporności mieszkańców, ale to, co wydarzyło się w województwie lubelskim, niezależnie od tego kto, jak będzie to oceniać, ja wiem, że tam zadziałały te systemy, całe komunikaty od wojska do cywili zostały przekazane.
- Takie sytuacje powodują również chaos informacyjny - uważa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. - Skala dezinformacji będzie pobudzała różnego rodzaju lęki, niepokoje, co jest tak naprawdę początkiem do wykreowania kryzysu.
W sobotę rosyjskie drony naruszyły także przestrzeń powietrzną Rumunii, która również jest członkiem NATO.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Zdaniem kmdr por. rezerwy Artura Bilskiego, z różnymi zagrożeniami ze strony Rosji mamy do czynienia od wielu lat.
