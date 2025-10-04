Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Ślisko. Wypadki na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJE]

Region Kacper Narodzonek, Rafael Żełobowski, Polska Agencja Prasowa

źródło: OSP Kalisz Pomorski
źródło: OSP Kalisz Pomorski
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Padający deszcz utrudnia kierowcom bezpieczną podróż. Na drogach regionu doszło do wypadków.
Zachodniopomorscy strażacy interweniują

Zachodniopomorscy strażacy interweniują

Godz. 18.25
Kolizja na DK11. W miejscowości Dobrogoszcz zderzyły się dwa samochody osobowe. Pas w kierunku Szczecinka jest zablokowany.

Objazd przez Dobrogoszcz, Trzcinno, Gałowo.

Godz. 17.10
Zablokowana (do godz. 17.15) była droga krajowa nr 22 w miejscowości Ostrowiec. Dachował tam samochód osobowy. Jedna osoba jest ranna.

Godz. 16.15
Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 10 między Kaliszem Pomorskim a Mirosławcem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by uwolnić poszkodowanych. Droga jest zablokowana.

***
Po czołowym zderzeniu samochodów osobowych trzy osoby zostały ranne, a droga krajowa nr 31 między Dębnem a Kostrzynem nad Odrą jest zablokowana – poinformowała w sobotę przed godz. 16 GDDKiA.

Do wypadku doszło na DK31 w miejscowości Sarbinowo, między Dębnem a Kostrzynem n. Odrą, blisko polsko-niemieckiej granicy.

Zderzenie czołowe dwóch pojazdów osobowych, trzy osoby są ranne, w tym jedna ciężko – przekazał w sobotę po południu dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Zaznaczył, że odcinek DK31 prowadzący do Kostrzyna może być zamknięty trzy godziny, czyli kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami do godz. 18-19.

Na miejscu są służby medyczne i policja. GDDKiA podała, że objazd, także dla pojazdów ciężarowych, wyznaczono ulicami miasta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5755 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od wczoraj oglądane 4861 razy)
  3. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od wczoraj oglądane 4749 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4561 razy)
  5. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4557 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Agnieszka Nagórka

Najnowsze podcasty