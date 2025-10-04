Ślisko. Wypadki na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJE]

Padający deszcz utrudnia kierowcom bezpieczną podróż. Na drogach regionu doszło do wypadków.

Godz. 18.25

Kolizja na DK11. W miejscowości Dobrogoszcz zderzyły się dwa samochody osobowe. Pas w kierunku Szczecinka jest zablokowany.





Objazd przez Dobrogoszcz, Trzcinno, Gałowo.





Godz. 17.10

Zablokowana (do godz. 17.15) była droga krajowa nr 22 w miejscowości Ostrowiec. Dachował tam samochód osobowy. Jedna osoba jest ranna.







Godz. 16.15

Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 10 między Kaliszem Pomorskim a Mirosławcem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by uwolnić poszkodowanych. Droga jest zablokowana.







Do wypadku doszło na DK31 w miejscowości Sarbinowo, między Dębnem a Kostrzynem n. Odrą, blisko polsko-niemieckiej granicy.





Zderzenie czołowe dwóch pojazdów osobowych, trzy osoby są ranne, w tym jedna ciężko – przekazał w sobotę po południu dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.





Zaznaczył, że odcinek DK31 prowadzący do Kostrzyna może być zamknięty trzy godziny, czyli kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami do godz. 18-19.





