Białogardzcy policjanci uratowali psa

Region Anna Pałamar

Pracownicy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej otrzymali zgłoszenie, by sprawdzić mieszkanie na terenie Białogardu, gdzie miał przebywać czworonóg. Pies w typie owczarka niemieckiego był wychudzony i nie reagował na komendy.
W pomieszczaniu panował bałagan, a na podłodze leżały odchody. 38-letnia właścicielka psa stwierdziła, że nie zabierała psa do weterynarza i nie wykonywała obowiązkowych szczepień.

Policjanci zabrali psa do kliniki weterynaryjnej, a potem do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Sporządzono też wniosek dotyczący czasowego odebrania zwierzęcia właścicielce.

