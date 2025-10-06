Białogardzcy policjanci uratowali psa

Pracownicy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej otrzymali zgłoszenie, by sprawdzić mieszkanie na terenie Białogardu, gdzie miał przebywać czworonóg. Pies w typie owczarka niemieckiego był wychudzony i nie reagował na komendy.
W pomieszczaniu panował bałagan, a na podłodze leżały odchody. 38-letnia właścicielka psa stwierdziła, że nie zabierała psa do weterynarza i nie wykonywała obowiązkowych szczepień.
Policjanci zabrali psa do kliniki weterynaryjnej, a potem do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Sporządzono też wniosek dotyczący czasowego odebrania zwierzęcia właścicielce.
Edycja tekstu: Jacek Rujna