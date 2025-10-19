Firma rezygnuje z budowy fabryki turbin w Szczecinie. Goście Kawiarenki komentują

Vestas rezygnuje z budowy fabryki turbin w Szczecinie - miejscy radni komentują decyzję firmy w "Kawiarence politycznej".

- Na wyspie Ostrów Brdowski została zrealizowana jedna z trzech fabryk, które zostały zapowiedziane - produkcje gondoli - ta idzie pełną parą - mówi Piotr Kęsik, radny OK Polska. - To niewiele się wydarzy złego, aczkolwiek oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dodatkowe miejsca pracy i proces inwestycyjny, który miał być zakończony trzema fabrykami byłby korzystny dla naszego miasta.- Zwróćmy uwagę, że premier chwilę temu poinformował, że Polska będzie bardziej wchodziła w wiatraki postawione na lądzie - mówi Dariusz Smoliński, radny PiS. - Vestas bardzo mocno rozwija inwestycje w Goleniowie, które są odpowiedzialne właśnie za część lądową. Natomiast, mówiąc kolokwialnie, przyhamował wszelkie kontrakty dotyczące offshore, bo pamiętajmy, że ta inwestycja dotycząca tysiąca ludzi wprost i kilku tysięcy podwykonawców dotyczyła właśnie gospodarki morskiej.- Vestas jest firmą, która racjonalnie zarządza swoim aktywami - mówi Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej. - Na pewno dla nas, radnych, mieszkańców Szczecina, to nie jest dobra wiadomość, bo utrata tylu miejsc pracy. My oczekiwaliśmy, że to będzie jakiś progres, jeśli chodzi o gospodarkę w naszym mieście. Ufam, że to jest zawieszenie.- Inwestycje powinny służyć ludziom, a nie tylko zyskom - mówi Albert Schmidt z Nowej Lewicy. - Nie sprzeciwiam się temu, że nie powinniśmy współpracować z zagranicznymi spółkami, zagranicznymi firmami. Niemniej jednak ważne jest to, żeby skupiać się na tym, żeby zlecenia wykonywały spółki polskie.Fabryka miała powstać na szczecińskim Skolwinie i wytwarzać łopaty do turbin wiatrowych przeznaczonych do pracy na morzu. Jej otwarcie planowano na 2026 rok.