Remont na Dworcu Niebuszewo nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Remont na szczecińskim Dworcu Niebuszewo dopiero po nowym roku - mówi wiceprezydent miasta. Ubytki w kostce brukowej oraz zapadająca się droga są zmorą mieszkańców ulic Boguchwały i Asnyka.
Remont miał ruszyć na jesień, a informacja o kolejnym przełożeniu prac zmartwiła szczecinian. - Dopiero? A słyszałem, że już w tym roku mieli to zacząć robić. No, żeby ktoś się nie połamał. - To trochę późno, bo będą ubytki zbyt duże wtedy. Miało być niby w planach miasta w tym roku w październiku. - W tej chwili są to bardzo brzydkie ubytki. Przechodząc można się przewrócić. - Przecież ta droga nie powinna być w ogóle przyjęta do użytkowania. Trzeba tak uważać na każdym przejeździe, na każdym skrzyżowaniu - mówią mieszkańcy.

Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera wyjaśnia, że wykonawca - Grupa ZUE - odpowiedzialny jest za trwającą przebudowę alei Powstańców Wielkopolskich. Zakończenie tej inwestycji jest priorytetem.

- Chcemy jak najszybciej skończyć Pomorzany. Mamy kolejny termin graniczny przy Wszystkich Świętych, potem przed końcem roku. Zatem tu idzie ten impet, ten nacisk, a potem wrócimy. Najprawdopodobniej dzisiaj to oznacza rzeczywiście powrót na okres wiosenno-letni - prognozuje Przepiera.

Do czasu remontu, w okolicach Dworca Niebuszewo prowadzone mają być doraźne naprawy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Juliii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

