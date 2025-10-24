Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

50 śmiałków podzielonych na 10 grup pod okiem mentorów przygotowywało prezentacje, jak zmienić obecną sytuację na rynku handlu elektronicznego, opieki zdrowotnej i technologii finansowych.

- Początki, burza mózgów jak na razie, pomysły się trochę zmieniają. Jesteśmy w branży lifestyle and media, więc jeśli dobrze trafimy z produktem, myślę, że jesteśmy w stanie się przebić. - Zapisaliśmy się, robimy projekt związany z przemysłem morskim, robimy prezentację, szukamy danych, staramy się po prostu znaleźć argumenty za tym, że nasz projekt naprawdę zmieni obecną sytuację na rynku. - Każdy team ma swojego lidera, który im pomaga i również mają mentora, który pokazuje im, jak wygląda świat biznesu od środka. Pomaga im w tym, jak dopasować swój start'up pod branżę. - Bardzo cenne doświadczenie, nauka pracy w zespole, opracowywania projektu i myślenia biznesowego - mówili uczestnicy wydarzenia.

