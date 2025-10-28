Dwie nowe skargi w sprawie mobbingu w Dobrej. Chodzi o wójt gminy i jej zastępcę

Dwie nowe skargi dotyczące mobbingu złożyli byli pracownicy Urzędu Gminy Dobra do Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Sprawa dotyczy zachowania wójt Magdaleny Zagrodzkiej i jej zastępcy Pawła Malinowskiego. Wcześniej inna była pracownica złożyła skargę na zachowanie sekretarz Anny Rybakiewicz wobec podwładnych.Byli pracownicy opowiedzieli nam o niektórych zarzutach. Prosili o zachowanie anonimowości.- I pani Zagrodzka i pani Rybakiewicz przeklinały. Bardzo często było na korytarzu słychać, jak jedna do drugiej, na przykład mówiąc o ilości dokumentów, bluzgały, że jest tego tak dużo. Z panią Zagrodzką i z panem Malinowskim jest brak kontaktu. Nie można zadzwonić i porozmawiać, bo rozmowy są blokowane. Decyzje, na przykład odnośnie inwestycji, odnośnie wody, odnośnie umów na ścieki..., to wszystkie są decyzje, które tworzą pracownicy na podstawie swojej wiedzy i na podstawie swoich obowiązków. Kończy się na tym, że jeżeli pracownik popełni błąd, to pracownik jest wyrzucany z pracy bez żadnej informacji zwrotnej - relacjonował jeden z nich.Wójt Magdalena Zagrodzka nie zgadza się z zarzutami.- Nigdy nie przeklinałam na korytarzu w pracy - powiedziała w rozmowie z naszą reporterką.- Absolutnie się z tym nie zgadzam. Mamy zebrania z kierownikami praktycznie co tydzień. To jest pierwsze, co ja słyszę, że my się nie spotykamy. Z każdym pracownikiem się też spotykamy, bo pracownik nie podejmuje samodzielnie decyzji. Musi to skonsultować z kierownikiem, który nam to przedstawia i podejmujemy wspólnie jakieś decyzje - powiedziała.Według naszych nieoficjalnych informacji co najmniej kilkanaście osób zrezygnowało lub zostało zwolnionych z pracy w urzędzie od momentu zmiany władzy w maju 2024 roku.Trwa kontrola inspekcji pracy w tej sprawie - ma zakończyć się 7 listopada.