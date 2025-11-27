Co prawda nie złota, ale za to nie skromna. Konkurs na toaletę rozstrzygnięty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zasiadła na tronie i wygrała, wszystkie inne spłynęły na drugi plan. Zakończył się współorganizowany przez szczeciński magistrat konkurs na miejską toaletę, która być może stanie na Jasnych Błoniach.

Edycja tekstu: Michał Król

Zwycięzcę ogłoszono podczas gali w Willi Lentza. Zwyciężyła praca studenta architektury z Krakowa pod nazwą "Uziemiona". Toaleta oczarowała jury swoim unikatowym wnętrzem i tym, że dobrze korespondowała z bryłą urzędu miasta. Projekt ocenili także mieszkańcy.- Jury mierzyło się z niezwykle trudnym wyborem. - W swoim rodzaju. - Przyda się, szczególnie na Jasnych Błoniach. - Lepsza od tego Toi Toia, który tam stał całe życie. - Tylko tyle, żeby tam bezdomni nie mieszkali, bo to będą pieniądze w błoto. - Nie spotkałem jeszcze takiej toalety - mówią mieszkańcy Szczecina.- Stwierdziłem, że toaleta musi być absolutnie niekonkurująca z tym urzędem. Prosta bryła, absolutnie horyzontalna, wtapiająca się w ziemię. Dużą rolę tego projektu stanowi zieleń, tak żeby ona pomogła wtopić tę architekturę - mówi Jakub Miśniakiewicz, student Politechniki Krakowskiej.- Konkurs był po to, aby pokazać, z czym możemy się zmierzyć. Mam nadzieję, że Rada Miasta ku temu się przychyli. Oczywiście wiąże się to z finansami. Wydaje mi się, że mamy dzisiaj mocne podstawy, żeby wejść do fazy realizacyjnej - mówi Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.Projekt "Uziemiona" zakłada, że toaleta miałaby powstać przy Urzędzie Miasta w pobliżu Bartłomiejki. W konkursie wzięło udział ponad 130 młodych architektów z całej Polski.