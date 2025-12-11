Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wojewoda zachodniopomorski: "Wyciek ropy w Niemczech nie stanowi zagrożenia dla Polski"

Region Kacper Narodzonek

Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie ma zagrożenia dla Polski po wycieku ropy z niemieckiego rurociągu - poinformował wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski w swoich mediach społecznościowych.
Niemcy. Wyciek ropy przy granicy z Polską zatrzymany

Wyciek ropy przy granicy z Polską
Do awarii rurociągu łączącego rafinerię w Schwedt z Rostockiem doszło w okolicach miejscowości Zehnbeck około 20 kilometrów od granicy z Polską.

Na miejscu wczoraj pracowały służby, które dzisiaj wrócą do usuwania rozlanej ropy naftowej.


Jak napisał wojewoda Adam Rudawski - nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań po polskiej stronie granicy, nie ma też potwierdzonych informacji o wycieku ropy do Odry.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

