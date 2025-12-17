Koniec betonozy przed szczecińską Netto Areną [ZDJĘCIA]

Był beton, są drzewa, trawy i krzewy, czyli prawie 500 metrów kwadratowych zieleni. Zmienił się plac przed szczecińską Netto Areną.

Edycja tekstu: Michał Król

Pojawiło się tam ponad 20 platanów i 10 klonów. Wszystkie rośliny będzie można podziwiać szczególnie wiosną, gdy rozkwitną. Nasadzenia będą automatycznie nawadniane. Podczas przebudowy zamontowano też siedziska i uzupełniono oświetlenie.W przyszłym roku na placu mają się także pojawić tablice pamiątkowe wybitnych szczecińskich sportowców.Metamorfoza placu to zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Kosztował prawie 2 mln zł.