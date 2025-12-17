Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Koniec betonozy przed szczecińską Netto Areną [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Był beton, są drzewa, trawy i krzewy, czyli prawie 500 metrów kwadratowych zieleni. Zmienił się plac przed szczecińską Netto Areną.
Pojawiło się tam ponad 20 platanów i 10 klonów. Wszystkie rośliny będzie można podziwiać szczególnie wiosną, gdy rozkwitną. Nasadzenia będą automatycznie nawadniane. Podczas przebudowy zamontowano też siedziska i uzupełniono oświetlenie.

W przyszłym roku na placu mają się także pojawić tablice pamiątkowe wybitnych szczecińskich sportowców.

Metamorfoza placu to zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Kosztował prawie 2 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Król

2 komentarze

Co z tego jak zieloni chcą teraz zabetonować lotnisko w Dąbiu.
Remont Parku Żeromskiego z SBO 2018 kiedy?

