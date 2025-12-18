Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"To, co miało być produkowane w trakcie testu, zakładam, że było produkowane" - mówi były prezes zarządu Grupy Azoty

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tomasz Hinc. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Były prezes zarządu Grupy Azoty odpowiada na zarzuty w sprawie fabryki Polimerów. Tomasz Hinc zapewniał w "Rozmowie pod krawatem", że zakład osiągnął pełną sprawność, co potwierdziły liczne testy.
To właśnie Grupa Azoty jest właścicielem fabryki. Produkcja odbywała się zgodnie z założeniami - mówi Hinc.

- To, co miało być produkowane w trakcie tego testu, zakładam, że było produkowane. Zastosowana procedura umożliwia spółce pełne zarządzanie portfolio produkcyjnym polipropylenu, dostosowanym do sytuacji rynkowej - mówi prezes zarządu Grupy Azoty.

Przypomnijmy, że według obecnego zarządu Grupy Azoty fabryka przynosi potężne straty.
Zdaniem krytyków inwestycji zakład nigdy nie osiągnął pełnej sprawności produkcyjnej.

W tej chwili produkcja w Polimerach jest wstrzymana. Trwają negocjacje dotyczące ewentualnej sprzedaży zakładu Orlenowi.

Edycja tekst: Michał Król
