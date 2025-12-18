Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Hinc: wybudowanie dzisiaj Polimerów Police kosztowałoby 12 mld zł

Region Sebastian Wierciak

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wybudowanie fabryki polimerów w Policach nie było decyzją polityczną. Nie da się zmusić międzynarodowych instytucji finansowych by weszły w projekt, który nie ma uzasadnienia ekonomicznego - przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" były prezes zarządu Grupy Azoty Tomasz Hinc.
Tomasz Hinc

Tomasz Hinc

"To, co miało być produkowane w trakcie testu, zakładam, że było produkowane" - mówi były prezes zarządu Grupy Azoty
Dopytywaliśmy byłego prezesa zarządu Grupy Azoty czy to znaczy, że zatrzymanie w połowie lipca produkcji w Policach było nieuzasadnione? Tomasz Hinc wyliczał, że w zeszłym roku udało się uzyskać produkcję polimerów na poziomie 50 procent, a to nie mało biorąc pod uwagę, że każda tak duża inwestycja zawsze mierzy się z tzw. chorobami wieku dziecięcego.

- Ja naprawdę nie rozumiem, jak po tym, jak fabryka została 14 lipca zatrzymana, zdaje się 1 sierpnia było wypowiedzenie dla generalnego wykonawcy, który budował ją w formule zaprojektuj, wybuduj. Podmiot, który najlepiej zna tę fabrykę, bo ją zaprojektował i wybudował. I kto ma usuwać teraz te potencjalne awarie? - mówił były prezes zarządu Grupy Azoty.

Wybudowanie dzisiaj fabryki polimerów w Policach kosztowałoby 12 mld złotych – wyliczał Tomasz Hinc. Były prezes zarządu Grupy Azoty przekonywał, że nie ma nic do ukrycia, będzie stawiał się na wszelkie wezwania państwowych instytucji, w tym prokuratury, a swoich racji jest na tyle pewny, że będzie bronił swojego dobrego imienia przed sądem.

- Ja oczywiście będę reagował na wszystkie wypowiedzi, które są kłamliwe, które są nieuprawnione, które są obraźliwe. W trybie cywilnym i oczywiście karnym, także nie pozwolę kłamać na ten temat i kłamać na mój temat - mówił Hinc.

W tym miejscu Tomasz Hinc zapowiada zawiadomienia po ostatnich wypowiedziach wojewody Adama Rudawskiego czy europosła Bartosza Arłukowicza na antenie Radia Szczecin w "Kawiarence Politycznej".

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Edycja tekstu: Michał Król
Tomasz Hinc wyliczał, że w zeszłym roku udało się uzyskać produkcję polimerów na poziomie 50 procent, a to nie mało biorąc pod uwagę, że każda tak duża inwestycja zawsze mierzy się z tzw. chorobami wieku dziecięcego.
Były prezes zarządu Grupy Azoty przekonywał, że nie ma nic do ukrycia, będzie stawiał się na wszelkie wezwania państwowych instytucji, w tym prokuratury, a swoich racji jest na tyle pewny, że będzie bronił swojego dobrego imienia przed sądem.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od przedwczoraj oglądane 9951 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3159 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3058 razy)
  4. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od dzisiaj oglądane 2903 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2441 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty