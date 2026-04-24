Ogród na dachu. Mieszkańcy zdecydują, co posadzą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
W tych donicach nie będą rosły tylko rośliny, ale też wspólne pomysły mieszkańców. W Kwartale 36. w Szczecinie powstanie sąsiedzki ogród, który ma zmienić wnętrze osiedla w zieloną aktywną przestrzeń.
Na miejscu pojawiły się donice, a mieszkańcy wkrótce będą mogli zdecydować, co w nich wyrośnie – od kwiatów po warzywa.

- Mnie tam donice nie przeszkadzają, zielono ma być. Na razie nic tam się nie dzieje w tych donicach. To my mamy sadzić? Jakieś kwiaty. - Widziałbym tu bardziej drzewa niż kwiaty, bo nie wymagają pielęgnacji. - Marchewka, kwiatek jakiś, coś takiego fajnego. Pelargonie, żeby kwitły aż do jesieni. Fiołek czy róża. Nie omieszkam, marchewkę jakoś posadzić i będę zaglądał jak rośnie - mówią mieszkańcy.

- Już za chwilę wszystkich zaprosimy do wspólnego sadzenia. W dwóch miejscach pojawi się ogród, we wnętrzu kwartału oraz na dachu nowego budynku mieszkalnego. Liczymy na inwencje mieszkańców, to oni zdecydują co tam posadzą - mówi Sylwia Cyza-Słomska, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Kwartał 36. w Szczecinie, położony jest między ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego a Królowej Jadwigi. Przeszedł kompleksową rewitalizację zakończoną pod koniec ubiegłego roku.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 90 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ogród na dachu. Mieszkańcy zdecydują, co posadzą [WIDEO, ZDJĘCIA]
