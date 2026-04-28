Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Morze, miłość, smutek, ale też nadzieja - te słowa doskonale opisują najnowsze słuchowisko na podstawie powieści Moniki Szwai "Dom na klifie".
W poniedziałek w studiu S1 Radia Szczecin odbyła się jego uroczysta premiera.
W słuchowisku występują m.in: Konstanty Kukułka, Konrad Pawicki, Małgorzata Chryc-Filary, Marta Uszko, Adam Opatowicz, Aleksander Różanek i Maciej Kowalik.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- To słuchowisko może nas nauczyć innego spojrzenia na uczucie miłości, które nas otacza, na jego brak, na różne jego odcienie... - powiedziała Maryla Brzostyńska, reżyserka słuchowiska "Dom na klifie".
- Dowiedziałem się o nim, ponieważ nie interesowałem się nigdy szantami, więc pod tym kątem to było bardzo dla mnie pożyteczne i pouczające - dodał Aleksander Różanek.
- Jeżeli będziemy wierzyć, że są happy endy, to happy endy będą. Zawsze się znajdzie ktoś, kto poda nam to przysłowiowe wiosło - wierzy aktorka Dominika Sell-Kukułka.
