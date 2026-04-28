RSnW: sukces darczyńców, sukces Łatwoganga

Region Anna Klimczyk

Prowadzący zbiórkę, influencer Patryk „Łatwogang” Garkowski (C), 26 bm. w Warszawie. Zbiórka prowadzona jest dla Fundacji Cancer Fighters na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia. (ad) PAP/Leszek Szymański
Źródło: YouTube / Łatwogang
Ponad 250 mln złotych zebranych podczas dziewięciu dni transmisji i mnóstwo gości - tak można opisać zbiórkę dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters, którą zorganizował influencer Łatwogang.
Podopieczni Fundacji Cancer Fighters o zbiórce

Zbiórka na Fundację Cancer Fighters wpłynęła na rekordową liczbę rejestracji do bazy DKMS
Sukces zbiórki influensera
Ponad 257 mln zł, a liczenie pieniędzy ze zbiórki dla Fundacji Cancer Fighters wciąż trwa
Akcja Łatwoganga dobiegła końca. Były akcenty szczecińskie
- Ta zbiórka to fenomen społeczny - stwierdził w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Robert Abelite, koordynator WOŚP w Szczecinie.

- To nie była zbiórka na samoloty, na broń, na czołgi, na jakieś pojazdy, na budowę mostu... Znowu: zdrowie. Rzeczywiście, na zdrowie my Polacy, tak jak widać, chcemy wydać i wydawać bardzo dużo - podkreślił.

- Jestem dumny, że młodzi przejmują pałeczkę pomagania - dodał Wiktor Głowacki, organizator WOŚP w Szczecinie.

- Tutaj młody człowiek, młodzi ludzie pokazali nową formę, nową troskę, jak można zaistnieć. Jestem w szoku po prostu, że tak fantastycznie to zadziałało - powiedział.

Fundacja Cancer Fighters, do której trafia pieniądze ze zbiórki, wspiera dzieci i dorosłych w walce z rakiem, organizując pomoc medyczną i psychologiczną.

***
Ponad 282 miliony 741 tysięcy złotych (stan na 6:00, 28.04) udało się zebrać w ramach akcji Diss na Raka zorganizowanej przez influencera Łatwoganga i rapera Bedoesa.

Fundacja Cancer Fighters, na rzecz której zbierano środki, uruchomiła stronę dissnaraka.cancerfighters.pl, gdzie aktualizowana jest zebrana kwota. Tam również będą zamieszczone informacje dotyczące wydawania tych środków.

Youtuber Łatwogang prowadził transmisję na żywo od 17 do 26 kwietnia. W tym czasie trwała zbiórka, dla której inspirację stanowił utwór rapera Borysa Przybylskiego znanego jako Bedoes i jedenastoletniej Mai Mecan „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”.

W akcję zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy, między innymi Iga Świątek, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Borys Szyc, Katarzyna Nosowska, Roxy Węgiel, Sanah, Doda i Martyna Wojciechowska.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
