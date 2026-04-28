Niedawno wyremontowany, a już... zdewastowany [ZDJĘCIA]

Wandale wymalowali ściany na przystanku kolejowym Szczecin Łękno, uszkodzili też tablice informacyjne.

O sprawie, ponad dwa tygodnie temu, powiadomił nas słuchacz naszej audycji interwencyjnej pt. "Czas reakcji".



Policja jednak na razie nie szuka sprawców, bo do tej pory nikt nie złożył formalnego zawiadomienia - potwierdził oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie asp. Paweł Pankau: - Nie mieliśmy takiego formalnego zgłoszenia. Niemniej jednak w tej sprawie wszczęliśmy czynności sprawdzające, bo jest to czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego.



Przystanek ma przejąć spółka Polskie Linie Kolejowego dopiero pod koniec roku. Za prace odpowiadała miejska spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie, potem inwestycje przekazano Miastu. Czekamy na komentarz magistratu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas