Konferencja „Badaj się dziewczyno!”, czyli o zdrowiu młodych kobiet bez tabu [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Specjaliści, ginekolodzy, onkolodzy, ale też m.in. policjanci spotkali się z mieszkankami Zachodniopomorskiego, aby mówić o zdrowiu i bezpieczeństwie.
W Szczecinie trwa wydarzenie #BadajSięDziewczyno!, skierowane do uczennic i studentek. W Sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego uczestniczki biorą udział w warsztatach i spotkaniach z ekspertami. Tematy obejmują m.in. profilaktykę, reagowanie w nagłych sytuacjach, a także podstawy samoobrony i ratownictwa.

- Dużo uczą, łatwiej tłumaczą, jak mamy się badać i co mamy robić. - Ogólnie zwiększają świadomość. - Na przykład jak coś cię zaniepokoi i się boisz, że możesz być na przykład na coś chora albo coś takiego. - Dużo wnoszą do życia na pewno i nie są nam przekazywane takie informacje w szkołach, więc są potrzebne - mówią uczestniczki.

- Powinniśmy o tym mówić dużo i powszechnie, żeby była taka swoboda w rozmowie o tej intymności związanej zwłaszcza ze zdrowiem. To nigdy nie powinno być tabu, nie powinno być wstydliwe, bo im mniej się tego wstydzimy, tym więcej o tym rozmawiamy, tym więcej kobiet dłużej pozostanie zdrowych - mówi Cezary Karczewski, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i magister elektradiologii.

Impreza zakończyła się o godzinie 14.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

