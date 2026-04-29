Konferencja „Badaj się dziewczyno!”, czyli o zdrowiu młodych kobiet bez tabu [ZDJĘCIA]

Specjaliści, ginekolodzy, onkolodzy, ale też m.in. policjanci spotkali się z mieszkankami Zachodniopomorskiego, aby mówić o zdrowiu i bezpieczeństwie.

W Szczecinie trwa wydarzenie #BadajSięDziewczyno!, skierowane do uczennic i studentek. W Sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego uczestniczki biorą udział w warsztatach i spotkaniach z ekspertami. Tematy obejmują m.in. profilaktykę, reagowanie w nagłych sytuacjach, a także podstawy samoobrony i ratownictwa.- Dużo uczą, łatwiej tłumaczą, jak mamy się badać i co mamy robić. - Ogólnie zwiększają świadomość. - Na przykład jak coś cię zaniepokoi i się boisz, że możesz być na przykład na coś chora albo coś takiego. - Dużo wnoszą do życia na pewno i nie są nam przekazywane takie informacje w szkołach, więc są potrzebne - mówią uczestniczki.- Powinniśmy o tym mówić dużo i powszechnie, żeby była taka swoboda w rozmowie o tej intymności związanej zwłaszcza ze zdrowiem. To nigdy nie powinno być tabu, nie powinno być wstydliwe, bo im mniej się tego wstydzimy, tym więcej o tym rozmawiamy, tym więcej kobiet dłużej pozostanie zdrowych - mówi Cezary Karczewski, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i magister elektradiologii.Impreza zakończyła się o godzinie 14.