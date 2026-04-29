Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szczecin nie sprowadzi używanych tramwajów niskopodłogowych z Niemiec

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie będzie w Szczecinie używanych tramwajów niskopodłogowych z Niemiec. Po przeprowadzeniu analizy władze Tramwajów Szczecińskich zdecydowały, że koszt zakupu i dostosowania takich pojazdów do polskich warunków przekracza możliwości finansowe spółki.
- W Berlinie i Magdeburgu wystąpiły problemy z dostępnością części zamiennych do tych tramwajów, więc nie ma mowy o ich dalszej eksploatacji – mówi prezes szczecińskiego przewoźnika Krystian Wawrzyniak. - Każda usterka powodowałaby brak możliwości korzystania z tego taboru. Tych znaków zapytania była taka ogromna liczba, że zdecydowaliśmy, że znacznie bardziej korzystniejsze kupienie nowego taboru od polskich dostawców z szeroką paletą części zamiennych i dostępnością, ale przede wszystkim z gwarancją.

Tramwaje Szczecińskie chcą obecnie kupić 20 fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów. Ich pozyskanie będzie uzależnione od otrzymania środków zewnętrznych, tak jak to było w przypadku nowych Moderusów Gamma.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piotr Krzystek
Bezpośrednie spotkanie ze Stanami Pośrednimi… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Mateusz Bobek
Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty