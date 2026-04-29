Szczecin nie sprowadzi używanych tramwajów niskopodłogowych z Niemiec

Nie będzie w Szczecinie używanych tramwajów niskopodłogowych z Niemiec. Po przeprowadzeniu analizy władze Tramwajów Szczecińskich zdecydowały, że koszt zakupu i dostosowania takich pojazdów do polskich warunków przekracza możliwości finansowe spółki.

- W Berlinie i Magdeburgu wystąpiły problemy z dostępnością części zamiennych do tych tramwajów, więc nie ma mowy o ich dalszej eksploatacji – mówi prezes szczecińskiego przewoźnika Krystian Wawrzyniak. - Każda usterka powodowałaby brak możliwości korzystania z tego taboru. Tych znaków zapytania była taka ogromna liczba, że zdecydowaliśmy, że znacznie bardziej korzystniejsze kupienie nowego taboru od polskich dostawców z szeroką paletą części zamiennych i dostępnością, ale przede wszystkim z gwarancją.



Tramwaje Szczecińskie chcą obecnie kupić 20 fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów. Ich pozyskanie będzie uzależnione od otrzymania środków zewnętrznych, tak jak to było w przypadku nowych Moderusów Gamma.



