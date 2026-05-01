Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz

Obchody Święta Pracy w parku Kasprowicza

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Każda praca musi być płatna" - mówią przedstawiciele Lewicy z regionu. Z okazji Święta Pracy politycy i związkowcy złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Polaków w szczecińskim Parku Kasprowicza.
Jak wskazuje Kamila Krajcer członkini Młodej Lewicy, studenci potrzebują lepszych warunków pracy i możliwości zdobywania doświadczenia.

- Ani prestiżowy staż, ani prestiżowa praktyka nie opłaci nam rachunków, ani ładny wpis do CV też nie sprawi, że będziemy mieć za co jeść. Proponujemy ustawowy zakaz darmowych staży i wprowadzenia godziwego wynagrodzenia za każdą godzinę praktyk - postulowała.

Lewica podsumowała również, co udało się zrealizować podczas trwającej kadencji parlamentu. Jak mówił poseł Dariusz Wieczorek, wiele postulatów zeszło na dalszy plan przez zaognioną sytuację geopolityczną.

- Zawsze jest jakiś niedosyt, nie wszystko można zrealizować... Dzisiaj każdy rząd, każda koalicja ma do wyboru, czy realizować to wszystko, o czym mówiliśmy, czy stawiać na bezpieczeństwo Polski - powiedział.

Podczas obchodów Święta Pracy Lewica uczciła również śmierć posła Łukasza Litewki minutą ciszy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ani prestiżowy staż, ani prestiżowa praktyka nie opłaci nam rachunków, ani ładny wpis do CV też nie sprawi, że będziemy mieć za co jeść. Proponujemy ustawowy zakaz darmowych staży i wprowadzenia godziwego wynagrodzenia za każdą godzinę praktyk - postulowała.
- Zawsze jest jakiś niedosyt, nie wszystko można zrealizować... Dzisiaj każdy rząd, każda koalicja ma do wyboru, czy realizować to wszystko, o czym mówiliśmy, czy stawiać na bezpieczeństwo Polski - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty