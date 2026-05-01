Obchody Święta Pracy w parku Kasprowicza

"Każda praca musi być płatna" - mówią przedstawiciele Lewicy z regionu. Z okazji Święta Pracy politycy i związkowcy złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Polaków w szczecińskim Parku Kasprowicza.

Jak wskazuje Kamila Krajcer członkini Młodej Lewicy, studenci potrzebują lepszych warunków pracy i możliwości zdobywania doświadczenia.



- Ani prestiżowy staż, ani prestiżowa praktyka nie opłaci nam rachunków, ani ładny wpis do CV też nie sprawi, że będziemy mieć za co jeść. Proponujemy ustawowy zakaz darmowych staży i wprowadzenia godziwego wynagrodzenia za każdą godzinę praktyk - postulowała.



Lewica podsumowała również, co udało się zrealizować podczas trwającej kadencji parlamentu. Jak mówił poseł Dariusz Wieczorek, wiele postulatów zeszło na dalszy plan przez zaognioną sytuację geopolityczną.



- Zawsze jest jakiś niedosyt, nie wszystko można zrealizować... Dzisiaj każdy rząd, każda koalicja ma do wyboru, czy realizować to wszystko, o czym mówiliśmy, czy stawiać na bezpieczeństwo Polski - powiedział.



Podczas obchodów Święta Pracy Lewica uczciła również śmierć posła Łukasza Litewki minutą ciszy.



