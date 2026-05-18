Zmarł Wojciech Lizak

Region Agata Rokicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Odszedł Wojciech Lizak - szczecinianin z wielkopolskimi korzeniami; działacz opozycji antykomunistycznej, doktor nauk humanistycznych, historyk; autor książek, m.in. "Zmierzch żagli na Bałtyku”, "Powstanie styczniowe Nieznane obrazy zapomniane wiersze" i "Kakogenika".
Pracował m.in. w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie, Instytucie Zachodniopomorskim, na Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim.

W latach 90. został sekretarzem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i członkiem Rady Miejskiej w Szczecinie. W tym samym czasie był współzałożycielem i dyrektorem programowym Radia "As" i telewizji "Morze".

W 1996 roku założył Antykwariat Wu-eL, w którym po latach stworzył Muzeum Polskiego Szczecina.

Od 2022 roku współpracował z Radiem Szczecin. Wspólnie z Marianem Kalembą i Agatą Rokicką współtworzył audycję "Rozmowy nieuczesane" o historii i tożsamości Szczecina. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, ale również uhonorowany Medalem "Zasłużony dla Zachodniopomorskiej Radiofonii". Miał 75 lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

