US wychodzi z ofertą pomocy psychologicznej dla studentów

Region Julia Nowicka

Uniwersytet Szczeciński. Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Uniwersytet Szczeciński uruchamia stronę pomocną w dbaniu o zdrowie psychiczne studentów.
Na portalu SygNow młodzi mogą znaleźć numery kontaktowe, artykuły, podcasty czy książki, które edukują o zdrowiu psychicznym.

Jest to odpowiedź na potrzeby naszych studentów - wskazuje prorektor ds. studenckich Katarzyna Kotarska. - Nie zawsze nasi studenci chcą przyjść do naszych psychologów, do naszych nauczycieli, dlatego że się krępują. Stąd pojawił się pomysł na większą ofertę - dodaje Kotarska.

Chodzi nie tylko o poszukiwanie pomocy, ale i o profilaktykę - podkreśla pedagog dr Edyta Sielicka: - W jednym miejscu skupi wszystkie informacje, które będą pozwalały studentom, ale nie tylko studentom, poszukać wsparcia w sytuacjach trudnych. Będzie to strona, w której będą zawarte programy edukacyjne, ale także działania profilaktyczne.

Link do portalu znajdziecie tutaj.
