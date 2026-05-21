Województwo zachodniopomorskie zdobywa coraz więcej turystycznych atutów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Łukasz Szeląg. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Słowacja znalazła się na celowniku branży turystycznej w naszym regionie.
Łukasz Szeląg

Są już pierwsze plany, jak zachęcić Słowaków do odwiedzenia Pomorza Zachodniego. Trwają rozmowy m.in. o uruchomieniu połączenia lotniczego z Bratysławą.

Nasze województwo zdobywa coraz więcej turystycznych atutów - przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" Łukasz Szeląg z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- Pojawi się inicjatywa na to, żeby lotnisko w Goleniowie wykorzystać do tego, żeby z Bratysławy spróbować uruchomić też loty. Jesteśmy ciekawą destynacją, zupełnie nowoczesne obiekty hotelowe. Mamy też ofertę dla średnio budżetowego klienta - mówi Szeląg.

Rozmowy dotyczące uruchomienia lotu pomiędzy Goleniowem a Bratysławą toczyły się w środę podczas Gospodarczego Forum Polsko-Słowackiego w Niechorzu.

Innym wątkiem gospodarczym tam poruszonym była przede wszystkim odbudowa Ukrainy i udział polskich i zachodniopomorskich firm w tym procesie. – Do tego jeszcze droga daleka, niemniej nasze firmy już zaznaczają swoją obecność w Ukrainie – mówi Łukasz Szeląg.

- Firmy z Polski już dzisiaj uczestniczą w dostarczaniu różnych rozwiązań dla Ukrainy. O wszystkim też nie możemy mówić, ale one tam są. Firmy ze Szczecina też w tym uczestniczą. Świetnie współpracujemy w tym obszarze, pomagając przedsiębiorcom, którzy myślą o tych kierunkach albo po prostu działają - mówi Szeląg.

Jak mówił ekspert – Zachodnia Obwodnica Szczecina to przełomowy projekt, który oprócz znaczenia komunikacyjnego otworzy nowe możliwości inwestycyjne dla samorządów.

To nowe rozdanie dla gmin powiatu polickiego, Goleniowa czy Nowogardu. W sobotę zostanie zawarta ostatnia umowa na ostatni etap obwodnicy z tunelami pod Odrą, który poprowadzi z Polic do Goleniowa. Koszt tej inwestycji to ponad 5 mld zł. Zakończenie prac jest przewidywane w 2033 roku.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął reżyser operowy Jerzy Jan Połoński.

Edycja tekstu: Michał Król
