Kilogramy narkotyków w rękach szczecińskiej policji

Ponad 2,5 kilograma narkotyków przejęli szczecińscy policjanci. Zatrzymali też mężczyznę podejrzanego o posiadanie oraz przygotowanie do sprzedaży znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Podczas przeszukania lokalu zajmowanego przez mężczyznę znaleziono prawie 190 gramów kokainy, ponad 400 gramów amfetaminy oraz ponad dwa kilogramy marihuany. W mieszkaniu znajdowała się waga elektroniczna oraz foliowe opakowania służące do porcjowania i pakowania środków odurzających i substancji psychotropowych.Mężczyzna usłyszał zarzuty.