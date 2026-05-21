W trakcie ucieczki przed policją, rozbił się o drzewo i uciekł

Najpierw zignorował próbę zatrzymania do kontroli, później uciekał, finalnie rozbił się o drzewo, porzucił auto i zbiegł do lasu.
Teraz Choszczno, droga wojewódzka 151 i pościg jak w amerykańskim filmie. Na celowniku mundurowych mężczyzna, który jak się okazało pędził pod wpływem.
Badanie wykazało niemal 2 promile alkoholu. Jakby tego było mało posiadał aktywny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany trafił do aresztu. Spędzi w nim dwa miesiące. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
